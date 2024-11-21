«Битва мини-роботов» станет новой дисциплиной чемпионата 2024 года в Подмосковье

Впервые на чемпионате помимо основной дисциплины «Битва роботов» в весовой категории до 110 килограмм представлена новая дисциплина для юных инженеров 10 - 17 лет «Битва мини-роботов» в весовой категории до 1,5 килограмм. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

По итогам отборочных этапов 32 сильнейшие команды из России, Беларуси, Индии, Ирана и Китая встретятся в полуфинале чемпионата (далее - мероприятие), чтобы побороться за звание чемпиона битвы роботов 2024 года.

Мероприятие пройдет 23 ноября 2024 г. с 9:30 до 21:10 при поддержке правительства Московской области на территории ледового дворца «Арена Мытищи» по адресу: Московская область, г. Мытищи, ул. Летная, д. 17.

Смотреть прямую трансляцию поединков можно будет на платформе VK Видео 23 ноября 2024 года с 9:30 по московскому времени.

«Битва роботов» — международный чемпионат, в котором машины сражаются в захватывающих поединках. Ими управляют команды-разработчики, состоящие из опытных инженеров и юных специалистов из разных стран. Согласно распоряжению правительства, начиная с 2023 года, чемпионат будет проходить ежегодно. Координацию подготовки и проведения мероприятия осуществляет Минцифры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что работа с одаренными детьми является особой и очень ответственной миссией.