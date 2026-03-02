Биатлонисты Подмосковья завоевали семь медалей на Кубке России

Спортсмены Московской области выиграли семь наград в финале Кубка России по биатлону, который прошел с 26 февраля по 2 марта 2026 года в Златоусте Челябинской области. В активе команды два золота, серебро и четыре бронзы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Саид Каримулла Халили, представляющий областной центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» из Истры, победил в масс-старте на 15 км среди мужчин. Также он завоевал серебро в спринте на 10 км и бронзу в гонке преследования на 12,5 км. По итогам всех 11 гонок Кубка России спортсмен набрал 477 очков и стал обладателем главного трофея турнира.

Кристина Резцова, выступающая за те же спортивные организации, выиграла гонку преследования на 10 км среди женщин. Кроме того, она стала бронзовым призером в масс-старте на 12,5 км и спринте на 7,5 км. В общем зачете Кубка России Резцова заняла второе место, набрав 484 очка.

Анастасия Халили также пополнила копилку сборной региона, завоевав бронзу в гонке преследования на 10 км среди женщин.

Финальный этап соревнований прошел в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.