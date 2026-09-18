Биатлонисты Подмосковья завоевали две медали на чемпионате России

Биатлонисты из Подмосковья Дмитрий Евменов и Анастасия Зырянова выиграли серебро и бронзу в роллер-гонках на чемпионате России в Чебоксарах, который проходит с 14 по 21 сентября, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представители Подмосковья Дмитрий Евменов и Анастасия Зырянова завоевали две медали на Альфа-Банк Чемпионате России по биатлону среди мужчин и женщин в Чебоксарах. Соревнования проходят с 14 по 21 сентября.

Дмитрий Евменов из СШОР «Истина» в Истре стал серебряным призером роллер-гонки на 20 км среди мужчин. Его результат составил 46 минут 29,7 секунды. Золото выиграл Роман Бойчевский из Красноярского края, бронзу — Айдар Абдуллин из Республики Татарстан.

Анастасия Зырянова, также представляющая СШОР «Истина» в Истре, завоевала бронзу в роллер-гонке на 15 км среди женщин. Она уступила победительнице 47,6 секунды. Первой стала Инна Терещенко из Свердловской области с результатом 42.31,0, серебро получила Виолетта Шадрина из Свердловской области.

Чемпионат России является главным национальным стартом сезона, по итогам которого формируется сборная страны для международных соревнований. Турнир проводят в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.

Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» — она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.