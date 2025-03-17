Биатлонисты Подмосковья достойно выступили на открытом чемпионате России

Команда Московской области на финальном отрезке «смешанной эстафеты» открытого чемпионата России по биатлону уступила 0,03 секунды спортсменам из Белоруссии и финишировала второй. Однако, согласно регламенту прошедших соревнований, подмосковные спортсмены стали чемпионами России, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В составе команды региона выступали спортсмены Кристина Резцова, Анастасия Халили, Денис Иродов и Кирилл Стрельцов. По условиям соревнований, женщины преодолевали дистанцию в 6 км, а мужчины — в 7,5 км. Спортсмены Московской области финишировали с результатом 1 час 6 минут и 15,5 секунды. Следом за ними в турнирной таблице расположились биатлонисты из Свердловской области и квартет из Ямало-Ненецкого АО. Всего в «смешанной эстафете» открытого чемпионата России на старт вышли 11 коллективов.

Днем ранее команда Московской области в составе Кристины Резцовой и Кирилла Стрельцова стала серебряным призером в одиночной «смешанной эстафете». Открытый чемпионат России по биатлону проходит в Тюмени с 10 по 17 марта 2025 года. Также до конца марта несколько стартов состоятся в Увате («большой масс-старт» 19–20 марта) и Ханты-Мансийске («спринт», «гонка преследования», «эстафета», «масс-старт» 26–30 марта).

Турнир организован в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.