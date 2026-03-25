Биатлонистка из Подмосковья Резцова выиграла «Кубок Содружества»

Биатлонистка из Подмосковья Кристина Резцова стала обладательницей Кубка Содружества по итогам сезона 2025–2026 годов, набрав 1257 очков в общем зачете. Финальный этап в Мурманске отменили из-за погодных условий, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Кристина Резцова, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» (Истра), по итогам пяти этапов завоевала семь наград в 12 стартах. В ее активе два золота, два серебра и три бронзы.

Спортсменка одержала победы в гонке преследования и масс-старте в Чайковском, стала второй в спринте и масс-старте в Сочи, а также заняла третьи места в масс-старте в Ханты-Мансийске, спринте в Чайковском и гонке преследования в Сочи. Кроме того, по итогам сезона Резцова возглавила общий зачет в масс-стартах.

Финальный этап Кубка Содружества должен был пройти в Мурманске с 30 марта по 6 апреля, однако его отменили из-за неблагоприятных погодных условий. IV сезон турнира с участием сборных России и Белоруссии стартовал 4 сентября 2025 года в Сочи и завершился там же 15 февраля 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.