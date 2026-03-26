Биатлонист из Подмосковья Халили взял серебро финала чемпионата России

Подмосковный биатлонист Саид Каримулла Халили занял второе место в первый день финального этапа чемпионата России, который стартовал 26 марта в Увате Тюменской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В мужской гонке в дисциплине «суперпасьют» на дистанции 7,5 км спортсмен из областного центра олимпийских видов спорта и СШОР «Истина» (Истра) финишировал вторым и принес команде серебряную медаль. Победителем стал Кирилл Бажин из Свердловской области, третьим к финишу пришел Алексей Вагин из ХМАО — Югры.

Финальный этап чемпионата России по биатлону проходит с 26 по 29 марта в Увате в рамках федеральной программы «Спорт России». 27 марта состоятся женские старты в суперпасьюте, 28 и 29 марта биатлонисты разыграют награды в марафонских гонках.

Ранее на предыдущем этапе турнира сборная Московской области завоевала 11 медалей в мужской, женской и смешанной эстафетах, а также в масс-старте, спринте, суперспринте и гонке преследования.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.