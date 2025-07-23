Бейсболисты из Балашихи представляют сборную Подмосковья на спартакиаде

Стартовала VI летняя спартакиада молодежи России по бейсболу. Сборную Московской области представляют спортсмены из Балашихи. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Активное развитие одного из самых динамичных видов спорта продолжается в городском округе. Об этом рассказала председатель совета Федерации бейсбола Московской области, депутат совета депутатов Балашихи Марина Жирова в интервью, посвященном подготовке команды к Спартакиаде молодежи России.

«Спартакиада — главный старт сезона, и цель у нашей команды всегда одна — победа. Показать все свое мастерство, характер и стремление к победе. Очень важно, чтобы у молодежи был спортивный ориентир, к которому хочется идти», — отметила Марина Жирова.

По ее словам, Балашиха считается историческим центром бейсбола в России. Здесь базировалась команда СКА — шестикратный чемпион СССР и России. Сегодня в городе работает отделение бейсбола в СШОР «Метеор», где юные спортсмены занимаются под руководством мастеров спорта международного класса. Команда из Балашихи стабильно входит в число сильнейших в стране и готовится к новым победам.

Среди приоритетов развития бейсбола в Балашихе — создание специализированных бейсбольных площадок. В рамках государственных программ уже проведена реконструкция стадиона «Труд», где появился тренировочный бейсбольный квадрат. Также прорабатываются проекты размещения новых объектов на территории парков, чтобы бейсбол стал еще доступнее для подрастающего поколения.

Первый матч команда Московской области проведет против бейсболистов из Приморского края. В рамках турнира молодые спортсмены смогут продемонстрировать свой уровень подготовки и подтвердить статус одного из сильнейших бейсбольных регионов страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.

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