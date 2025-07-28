Бейсболисты Балашихи завоевали серебро на Спартакиаде молодежи России

Сборная Московской области, в составе которой выступали бейсболисты из Балашихи, завоевала серебряные медали на VI летней спартакиаде молодежи России. Турнир стал главным соревнованием сезона для юных спортсменов со всей страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Команда из Подмосковья уверенно прошла турнирную дистанцию, одержав победы над сборными Приморского края, Санкт-Петербурга и Республики Крым. Единственным соперником, которому уступили бейсболисты из Балашихи, стала команда Москвы, занявшая первое место.

«Спартакиада — главный старт сезона. Наша команда показала свое мастерство, характер и стремление к успеху. Очень важно, чтобы у молодежи был спортивный ориентир, к которому хочется идти», — отметила председатель Совета Федерации бейсбола Московской области, депутат совета депутатов Балашихи Марина Жирова.

Бейсбол является одним из приоритетных спортивных направлений развития в Балашихе. В рамках государственных программ уже проведена реконструкция стадиона «Труд», где обустроен специализированный тренировочный бейсбольный квадрат. Также рассматриваются проекты по размещению новых бейсбольных площадок на территории городских парков, чтобы сделать спорт еще более доступным для детей и молодежи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.

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