Баскетбольный клуб «Химки» завоевал серебряные медали Суперлиги

сегодня в 06:30

​Баскетболисты подмосковной команды «Химки» удостоились серебряных наград чемпионата России — Суперлиги, рассказали в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Московской области.

​Химчане в четвертой встрече финальной серии уступили владивостокскому «Динамо» со счётом 79:84. Таким образом, общий счет заключительной серии чемпионата страны — 3:1 в пользу динамовцев (60:65, 59:55, 74:52, 84:79).

​Отмечается, что игроки «Химок» Илья Карпенков и Федор Ключников вошли в символическую сборную Суперлиги-2024.

В полуфинальной серии подмосковная команда одержала три безответные победы над «Зенитом-2» из Санкт-Петербурга, а в четвертьфинале химчане обыграли со счётом в серии 3:1 клуб «Купол-Родники» из Ижевска.

​Матчи российской баскетбольной Суперлиги проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых. «Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.