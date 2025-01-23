Баскетбольный клуб «Химки» вышел в финал Кубка России

Баскетбольный клуб «Химки» одержал победу над командой «Парма» в ответном матче Winline Кубка России. По результатам двух встреч команда прошла в «Финал четырех», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

К ответному матчу против «Пармы» химчане подходили с 12-очковым отставанием. Кроме того, соперник выступает в дивизионе выше и считался фаворитом противостояния. В начале игры команды боролись на равных, но уже к большому перерыву команда Андрея Мальцева вышла вперед со счетом 42:41. Вторая четверть осталась за пермской командой, но с минимальным преимуществом.

Начало второй половины игры осталось за химчанами, которые смогли приблизиться к необходимой разнице в счете, но «Парма» снова почти догнала соперников. В последней четверти «Химки» проявили свои лучшие качества, завершив основное время со счетом 82-70 в их пользу. Победитель должен был определиться в дополнительной пятиминутке. В овертайме БК «Химки» практически полностью заморозил нападение «Пармы». С результатом 94-75 химчане сенсационно вышли в «Финал четырех».

«Хочу поздравить команду и весь клуб с победой и выходом в «Финал четырех». Спасибо всем, кто в нас верит и всегда поддерживает», — сказал главный тренер БК «Химки» Андрей Мальцев.

По итогам ответных четвертьфинальных матчей в четверку лучших вошли БК «Химки», «Уралмаш», московский МБА МАИ и «Пари Нижний Новгород». В мартовском полуфинале химчане встретятся с нижегородской командой.

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