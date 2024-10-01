Балашихинские бейсболисты стали обладателями бронзовых медалей Кубка России

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Розыгрыш Кубка России по бейсболу прошел на стадионе «Москвич». За прошедшую игровую неделю представители спортивной школы олимпийского резерва «Метеор» из Балашихи провели 5 игр, одержав 2 победы. Это позволило им выйти в малый финал и побороться за бронзовые медали со сборной Санкт-Петербурга, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

С минимальным разрывом в счете балашихинцы завершают сезон с заслуженными медалями.

Обладателями Кубка России по бейсболу стала московская команда МКСШОР «Восток». Именно эта команда не прошла отбор в финальную часть соревнований, но из-за отказа от участия сборной Приморского края, получила особое приглашение на турнир (wild card).

Игроки «Востока» воспользовались возможностью вписать свои имена в историю российского бейсбола, напоминая о том, что никогда не стоит сдаваться и важно бороться до последней минуты каждого матча. Второе место у хозяев поля — команды ГБУ ДО «СШОР „Москвич“.

Ранее спортсмены и тренер балашихинского бейсбольного клуба «Метеор» стали чемпионами и бронзовыми призерами младшей лиги бейсбольного турнира «Кубок Олимпии „Все звезды“.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.