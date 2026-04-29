Бадминтонисты из Пушкинского победили на турнире в Йошкар-Оле

Спортсмены из городского округа Пушкинский завоевали золотые и призовые медали на всероссийских соревнованиях по бадминтону «На земле мари», которые прошли с 23 по 26 апреля в Йошкар-Оле. В турнире юниорской и юношеской серии Гран-при отличились воспитанники спортивной школы «Красноармейск», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Городской округ Пушкинский на соревнованиях представляли воспитанники спортивной школы «Красноармейск» под руководством тренера Антона Тарантина.

В ранге «Одна звезда» Есения Щеглова стала абсолютной победительницей, завоевав золото в женском одиночном, парном и смешанном разрядах. В этом же ранге Елизавета Давыдова получила бронзу в женском одиночном разряде, а Илья Гришин и Максим Здобнов — бронзу в мужском парном разряде.

В категории «Надежды России» Никита Вавилов завоевал три медали: золото в мужском парном разряде, серебро в мужском одиночном и бронзу в смешанном разряде.

