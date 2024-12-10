Австрийский «Рапид» заинтересовался полузащитником «Спартака» Мартинсом

Мартинс выступает за «Спартак» с начала 2022 года

Австрийский клуб «Рапид» проявляет интерес к полузащитнику «Спартака» и сборной Люксембурга Кристоферу Мартинсу Перейре. На данный момент официальных заявок на трансфер не поступало, сообщает Metaratings.ru .

Согласно источникам, главный тренер «Спартака» Деян Станкович нацелен на то, чтобы сохранить Мартинса в команде. Кроме того, достаточно высокая заработная плата игрока, составляющая 1,6 миллиона евро в год, может стать препятствием для его перехода. В настоящее время сам футболист удовлетворен условиями в «Спартаке».

Мартинс выступает за «Спартак» с начала 2022 года, перейдя в московский клуб из швейцарского «Янг Бойз». В сезоне 2024/25 27-летний игрок провел 13 матчей в российском чемпионате и сделал 5 голевых передач.

На данный момент «Спартак» завершил первую часть сезона 2024/25 на третьем месте в таблице, уступая 2 очка лидерам «Краснодару» и «Зениту». В австрийской Бундеслиге «Рапид» занимает третью позицию, отставая от «Штурма» на 8 баллов.