Андрей Воробьев о команде по следж-хоккею: очень прочные, цельные и добрые люди

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил команду по следж-хоккею «Гвардия»с победой на Всероссийском «Кубке защитников Отечества» по зимним видам спорта, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

«Я хочу поздравить команду. Это дружный коллектив, который сложился не так давно, но точно на долгие годы. Это те, кто достойно защищал нашу Родину и до сих пор доказывает, что можно и нужно побеждать. Очень прочные, цельные и добрые люди», — сказал Воробьев.

Он добавил, что сегодня команда достойно представляет РФ на спортивной арене.

«В вашем лице всем ребятам низкий поклон, так держать», — подчеркнул губернатор.

Турнир организовали фонд «Защитники Отечества», министерство спорта РФ и Паралимпийский комитет страны. Состязания проходили с 12 по 18 марта в Ханты-Мансийске по пяти видам. В них участвовали более 300 ветеранов СВО из 60 регионов РФ. В соревнованиях по следж-хоккею подмосковная команда заняла первое место, она смогла победить во всех матчах.

По словам главы области, есть большой запрос у тех, кто возвращается из зоны спецоперации, — это социализация и самореализация.

«Нам важно оказать эту помощь каждому. Президент говорит, что должны быть стандарты, которые позволяют человеку реализовать себя в разных амплуа. Это может быть спорт, преподавательская деятельность, может работа и служба на государственном, муниципальном, региональном или федеральном уровнях. Мне кажется, это очень важная, большая задача, которой мы занимаемся», — отметил Воробьев.

На встречу еще пригласили представителей Подмосковья по другим видам спорта — сноуборду, лыжным гонкам, горным лыжам, биатлону. Поздравить сборную области с успешным выступлением на Кубке пришли министр спорта, президент Олимпийского комитета РФ Михаил Дегтярев и президент Паралимпийского комитета страны Павел Рожков.

Мероприятия для ветеранов СВО

Дегтярев отметил, что «Кубок „Защитников Отечества“ — это главный турнир, который создали специально для ветеранов спецоперации. Он впервые прошел в зимнем формате, его провели в Ханты-Мансийске.

«Но кроме него в календарь вошло еще более 40 мероприятий для наших бойцов, включая сборы и турниры. Минспорт берет на себя обязательство проводить такие мероприятия на регулярной основе. Это поручение президента Владимира Владимировича Путина», — сказал министр.

По его словам, благодаря состязаниям власти РФ видят, как ветераны СВО активно включаются в адаптивный спорт, показывая впечатляющие результаты. Это важный элемент их социализации.

«Благодарю все регионы и губернаторов за поддержку ветеранов, особенно Андрея Юрьевича Воробьева, который создал и поддержал команду, приведшую Подмосковье к победе. Искренне поздравляю команду „Гвардия“ с победой в турнире по следж-хоккею на „Кубке защитника Отечества“. Команда из Подмосковья завоевала золото, не пропустив ни одной шайбы. Это поразительный результат!» — подчеркнул Дегтярев.

Подмосковье — центр параолимпийского спорта среди участников СВО

«Безусловно, украшением Кубка стали матчи по следж-хоккею с участием подмосковной команды. Она показала очень высокий уровень мастерства, игра в ее исполнении была зрелищной, так что зрители получали удовольствие», — сказал Рожков.

Как уточнил президент Паралимпийского комитета, в Подмосковье еще сильная команда по волейболу сидя. В 2024 году она выиграла окружные соревнования. Кроме того, есть хорошие результаты у ребят и по другим видам — армспорту, пауэрлифтингу.

«Подмосковье — это такой центр параолимпийского спорта среди участников СВО», — добавил он.

Спорт вернул к жизни

В решающей встрече областная команда со счетом 1:0 обыграла сборную Самарской области. Победную шайбу забросил Николай Подлужный. Он рассказал, что спорт вернул его к жизни после тяжелейшего ранения.

«Я был в штурмовом подразделении специального назначения, наша задача заключалась в том, чтобы „толкать“ линию фронта там, где наши ребята не продвигались. Но враг нас вычислил и выпустил ракету. Несколько человек погибли, а я лишился ноги», — поделился Подлужный.

Он отметил, что после реабилитации рассказал губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву, что хочет заниматься следж-хоккеем.

«Он поддержал: „Нет проблем, мы поможем“. Буквально через неделю мне позвонили со следж-хоккейной команды „Феникс“ и сказали: „Приезжай, дадим тебе всю амуницию, научим кататься“. Так все и началось. А перед началом „Кубка защитников Отечества“ меня попросили помочь ребятам из команды „Гвардии“ завоевать, как минимум призовое место. Но у нас получилось выиграть „золото“, — вспомнил спортсмен.

Сплоченная команда

Команду «Гвардия» образовали 1 августа 2024 года. Она появилась на базе Центра спортивной подготовки по игровым видам спорта № 8. Инициативу ее создания поддержал Воробьев. В состав команды вошли ветераны СВО, прошедшие реабилитацию после тяжелых ранений. У многих из них — ордена Мужества, медали «За отвагу», «За воинскую доблесть», «За службу в разведке», «Суворова» и т. д.

Спортсмены занимаются в Балашихе на ледовой арене «Орион-Технопул». Тренирует «Гвардию» Вадим Троицкий, который 15 лет назад стоял у истоков первой подмосковной следж-хоккейной команды «Феникс» — семикратного чемпиона РФ, базового клуба для сборной страны на Паралимпийских играх. Начальник команды — экс-игрок клуба «Кристалл-Электросталь» Михаил Трифонов.

«Идея создания команды пришла мне 1,5 года назад. Я видел ребят, возвращавшихся из зоны СВО с травмами различной степени тяжести. У меня самого два протеза, я играю в следж-хоккей, и вот тогда подумал: „А почему бы не собрать команду из участников спецоперации“? Я начал ездить по госпиталям, общаться с бойцами, рассказывать, что я тоже был тяжело ранен, но жизнь на этом не останавливается. Многих это заинтересовало, так стала образовываться команда „Гвардия“», — поделился Трифонов.

По его словам, в составе команды есть ребята со всей страны. Приехали спортсмены из Крыма, Челябинска, Калининграда и других городов.