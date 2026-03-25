Андрей Иванов проверил работу катка Ice Депо в Одинцовском округе

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов 24 марта осмотрел каток «Ice Депо» в поселке Усово-Тупик, открытый в 2025 году. На арене проходят занятия по хоккею, фигурному катанию и физической подготовке, а также массовые катания для жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Каток площадью 2500 квадратных метров построили на месте старых сараев по инициативе жителя поселка Никиты Настанюка. Размер ледовой арены составляет 56×26 метров. В здании оборудованы четыре раздевалки, помещения для подготовки льда, на втором этаже работают тренажерный зал и зал хореографии. По субботам для жителей проводят два сеанса массового катания — в 16:30 и 18:30, действует прокат коньков и организована парковка.

«На месте старых сараев в Усово-Тупике житель поселка Никита Настанюк открыл в прошлом году крытый каток „Ice Депо“. Ознакомился с работой нового спортивного объекта. Уже идут занятия по хоккею, фигурному катанию и физической подготовке. Проводятся детские соревнования и игры любительского чемпионата Москвы. Хороший пример, когда инициатива жителя приносит пользу всему поселку», — сообщил Андрей Иванов.

В настоящее время на втором этаже завершается обустройство кафе. Рядом с катком строят гостиничный комплекс для размещения спортсменов во время сборов.

Никита Настанюк также является руководителем хоккейной команды «Рубль», созданной в 2008 году при поддержке главы сельского поселения Горское. По итогам 11-го чемпионата Московской любительской хоккейной лиги ЛХЛ-77 команда заняла второе место в дивизионе «Тактик».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.