Андреев: Фелипе Аугусто не показывает в «Зените» и половины своих навыков

В текущем сезоне Аугусто провел за «Зенит» 12 матчей и забил один гол. Летом клуб купил нападающего за 15 млн евро.

«Я следил за многими бразильцами, которые сейчас играют в „Зените“, еще в момент их выступлений в Южной Америке. Я следил за Энрике, Вегой и Джоном Джоном. Следил за Аугусто, еще когда он играл в Турции. Это сильнейший футболист с сумасшедшими качествами. Как и Джон Джон. В „Зените“ Фелипе не показывает даже 50% от своих реальных навыков. В Турции он разрывал всех. А Джон Джон был хорош в Бразилии. Как и Луис Энрике. Не просто так его вызывают в сборную Бразилии. Кто попало там не оказывается», — сказал Андреев.

Международный центр спортивных исследований (CIES) оценивает трансферную стоимость бразильца в 30 млн евро.

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