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9 медалей завоевали спортсмены Подмосковья на первенстве ЦФО по велоспорту-шоссе

Команда Московской области завоевала девять медалей ЦФО по велоспорту-шоссе. В копилке представителей региона две золотые, шесть серебряных и одна бронзовая награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Александра Белова (Электросталь) стала победительницей в дисциплине «критериум», завоевала «серебро» в групповой гонке и заняла третье место в индивидуальной гонке на время среди девушек 15-16 лет.

В аналогичных дисциплинах среди юниорок 17-18 лет Анастасия Дьячкова (Фрязино) завоевала три серебряные медали.

В соревнованиях среди юношей 15-16 лет Андрей Плитарак (Одинцово) стал победителей в дисциплине «критериум» и серебряным призером в групповой гонке.

Еще одно «серебро» в возрастной группе «юноши 15-16 лет» команде принес спортсмен Никита Виноградов (Фрязино), который финишировал вторым в индивидуальной гонке на время.

Первенство ЦФО по велоспорту-шоссе проходило с12 по 15 мая 2025 года в Воронеже. В нем приняли участие представители семи регионов России.

Соревнования проводились в соответствии с целями государственной программы «Развитие физической культуры и спорта».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.