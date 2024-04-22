8 медалей открытого кубка по самбо завоевали королевские спортсмены

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В Королеве воспитанники школы единоборств «Авангард» стали победителями и призерами открытого кубка Московской области по самбо на призы Московской областной организации Общества «Динамо», передает пресс-служба администрации городского округа.

Соревнования прошли в минувшие выходные в городе Мытищи. Всего в турнире приняли участие более 250 спортсменов из Московской области, Москвы, Рязани и Калуги.

Золотыми медалистами стали Артемий Фоминых, Игорь Иванов, Эмиль Харадзе и Амин Ермолаев.

Серебро турнира взяли Владислав Милушкин и Руслан Кахраманов.

Бронзу завоевали Эмир Бабат и Арсений Комов.

Победители соревнований примут участие в открытом первенстве Центрального федерального округа среди юношей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе будут наполнять мероприятиями спортивный календарь, крупные мероприятия проводят известные спортсмены.