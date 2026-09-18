70 всадников Подмосковья выступят на пони-играх в Москве

Около 70 всадников из пяти округов Подмосковья выступят на Международных пони-играх и Кубке президента ФКСР, которые пройдут с 23 по 27 сентября в Москве, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Около 70 спортсменов из Балашихи, Люберец, Мытищ, Химок и Красногорска представят Подмосковье на Международных пони-играх и Кубке президента Федерации конного спорта России. Соревнования пройдут с 23 по 27 сентября 2026 года в конноспортивном клубе «Измайлово» в Москве.

Турнир пройдет в восьмой раз. Его прототипом стали Всемирные конные игры — второе по значимости событие в конном спорте после Олимпиады. За все годы в пони-играх участвовали более 645 всадников из разных регионов России, а в 2026 году турнир объединит спортсменов более чем из 15 регионов.

Центральным событием станет Кубок президента Федерации конного спорта России Марины Сечиной, который состоится 26 сентября. В этот же день пройдет турнир Baby Boom для всадников от 3 до 8 лет. Соревнования проводят в соответствии с целями государственной программы «Спорт России» при поддержке Российского спортивного фонда и Федерации конного спорта России.

Конноспортивный клуб «Измайлово» основан в 1935 году по инициативе Маршала Советского Союза Семена Буденного. Школа входит в список 12 лучших в мире и развивает пони-спорт в стране.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.

Больше возможностей для занятий спортом появляется с госпрограммой «Спорт России» — она помогает развивать инфраструктуру и создавать условия для тренировок. По всей стране строят спортивные площадки и стадионы, а также проводят тематические фестивали.