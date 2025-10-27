7 медалей завоевали подмосковные конькобежцы на Кубковой серии по шорт-треку

Представители Московской области стали обладателями семи медалей на всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту «Кубок Семена Елистратова» и II этапе Кубка России по шорт-треку. В копилке сборной региона золото, три серебра и три бронзы, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В рамках всероссийских соревнований победителем в эстафете на 3 000 м среди юниорок стала команда Московской области. В составе квартета выступили Анна Козулина, Алиса Руссу, Мария Соловьева и Вероника Шарай. На втором и третьем местах расположились сборные Санкт-Петербурга и Нижегородской области соответственно.

На этой же дистанции команда юниоров завоевала «серебро». На вторую ступень пьедестала почета поднялись подмосковные конькобежцы Дмитрий Власов, Сергей Тремаскин, Егор Чекмарев и Зорик Чогандарян. Золото и бронза у сборных Санкт-Петербурга и Башкортостана.

Серебряную медаль в состязаниях юниорок на дистанции 500 м завоевала Алиса Руссу. Победителем в этих стартах стала представительница Свердловской области, а замкнула тройку лидеров спортсменка из Нижегородской области.

На дистанции 1 000 м среди юниорок «серебро» завоевала Вероника Шарай. Первое и третье места у конькобежек и Смоленской области и Москвы.

В рамках II этапа Кубка России «бронзу» в личных стартах на дистанции 1000 м среди женщин команде принесла Фаиля Аймалетдинова. «Золото» и «серебро» у спортсменок из Санкт-Петербурга и Нижегородской области.

Еще одну бронзовую медаль завоевали конькобежцы Александр Шульгинов, Яков Шуляк, Петр Котмаков, Павел Конычев, Фаиля Аймалетдинова, Анастасия Данилова и Дарья Краснокутская в составе сборной Подмосковья в смешанной эстафете на 2 000 м. Победителями стали соперники из Санкт-Петербурга, а серебро завоевали спортсмены из Свердловской области.

Эстафета на 3000 м в рамках II этапа Кубка России принесла «бронзу» женской команде, в составе которой на старт вышли Аделина Доколина, Фаиля Аймалетдинова, Анастасия Данилова, Капиталина Федорова и Дарья Краснокутская. Первое и второе места у Санкт-Петербурга и Москвы.

Всероссийские соревнования по конькобежному спорту «Кубок Семена Елистратова» и II этап Кубка России по шорт-треку проходили с 23 по 26 октября 2025 года в Уфе в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.