6000 зрителей посетили экстремальное мотошоу в Дмитрове

На Советской площади Дмитрова, у часовни Александра Невского, состоялось одно из самых грандиозных и зрелищных событий уходящего лета — масштабное мотошоу от легендарной команды FMX13, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Мероприятие, организованное при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва, собрало аншлаг: более 6 тысяч зрителей всех возрастов приехали со всего округа, чтобы стать свидетелями уникального шоу, тем самым побив прошлогодний рекорд в 5 тысяч человек.

Основанная в 2007 году самым титулованным российским райдером Алексеем Колесниковым, команда FMX13 вновь покорила дмитровчан своим экстремальным мастерством. В этом году программа поразила даже бывалых зрителей: головокружительные прыжки и пируэты на мотоциклах, дерзкие сальто на багги, включая знаменитый «Багги-флип» — трюк высочайшей сложности, который покоряется лишь единицам в мире.

Яркой кульминацией стало живое битбокс-выступление участника команды Вахтанга Каландадзе, зарядившее площадь особой энергией.



«Сегодня Дмитров стал столицей экстрима, спорта и настоящих, искренних эмоций. Такие события — это больше чем шоу, это мощный импульс для развития молодёжной и спортивной культуры в нашем округе. Мы видим, с каким восторгом жители встречают такие проекты, и благодарим губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва за поддержку в организации этого зрелищного праздника. Это лето в Дмитрове мы завершили на самой высокой ноте!», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.



Трогательным сюрпризом вечера стала новость от чемпиона России по питбайкам, чемпиона Кубка России по суперкроссу, мастера мотоспорта Алексея Орехова. В день своего выступления он официально женился на своей возлюбленной! Вместо традиционного банкета молодая пара выбрала самый адреналиновый вариант празднования — приехала на шоу в Дмитров, чтобы разделить свой счастливый день с тысячами зрителей. Город ответил им оглушительными аплодисментами и поздравлениями.



Мотошоу стало яркой точкой в летней культурной программе Дмитрова, продемонстрировав прекрасную организацию, безупречную технику спортсменов и невероятную зрелищность, которая надолго запомнится каждому гостю праздника.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.