20 медалей завоевали сурдлимпийцы Подмосковья на первенстве РФ по легкой атлетике

Спортсмены Московской области завоевали 20 медалей на чемпионате и первенстве России по спорту глухих (легкая атлетика). В копилке региональной сборной 12 золотых, 6 серебряных и 2 бронзовые награды, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В соревнованиях по легкой атлетике среди глухих спортсменов приняли участие более 300 атлетов из 40 регионов России, а также Белоруссии. Московскую область на турнире представляли 14 человек.

Победителями в рамках чемпионата России стали: Виктория Аксенова в беге 400 м и беге на 400 м с барьерами, Александр Кузьменко в беге на 800 м, 1 500 м и 5 000 м. Роман Ерофеев и Диана Куликова завоевали золотые медали в беге на 10 000 м и беге на 3 000 м с барьерами соответственно. Еще одно «золото» команде принесла Ирина Ткачева в метании молота.

Серебряными призерами чемпионата стали Роман Ерофеев в беге на 5 000 м, Диана Куликова в беге на 10 000 м и Алексей Ельников в беге на 3 000 м с барьерами. Также Алексей Ельников завоевал «бронзу» в беге на 5000 м.

Золотые медали национального первенства среди спортсменов до 18 и до 20 лет завоевали: Тимофей Шувалов в беге на 400 м и прыжках с шестом в категории U-20 и Егор Кащавцев также в прыжках с шестом в категории U-18. Кроме того, Тимофей Шувалов занял второе место в беге на 400 м с барьерами, а Даниил Осипов стал вторым в беге на дистанцию 110 м с барьерами. Еще оно «серебро» завоевал Егор Кащавцев в беге на 800 м. А в беге на 400 м он стал третьим.

Командное «золото» подмосковные юниоры завоевали в коронной дисциплине «эстафета 4×400 м».

Чемпионат и первенство России по спорту глухих (легкая атлетика) проходили с 10 по 15 июля в Саранске.

Турнир организован в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.