сегодня в 14:24

16-летний россиянин будет играть в английском клубе «Манчестер Юнайтед»

16-летний атакующий полузащитник Амир Ибрагимов родом из Дагестана подписал контракт с английским клубом «Манчестер Юнайтед», сообщает РБК .

Футболист ранее играл за юношеские команды разных возрастов. Также он участвовал в матчах в составе «Манчестер Юнайтед» среди игроков до 18 лет.

Ибрагимов провел два матча и забил один мяч за сборную Англии U16.

«Манчестер Юнайтед» — английский футбольный клуб, основанный в 1878 году. В разные годы в его составе играли Криштиану Роналду, Андреас Перейра, Златан Ибрагимович и т. д.