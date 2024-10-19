1500 участников вышли на старт кросс-полумарафона «ОдинцовоRUN» в Подмосковье

Кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN» стал масштабным закрытием бегового сезона в Московской области. Забег в рамках проекта «Суперлига Подмосковья» прошел в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха им. Ларисы Лазутиной. Его участниками стали 1500 любителей бега, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона, сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Для спортсменов были доступны дистанции на 3, 5, 10 и 21,1 км. Юные бегуны в возрасте от 4 до 11 лет участвовали в детских забегах на 300 и 600 м. Дистанция 3 км традиционно была организована для новичков и фиксация результатов на ней проходит без хронометража.

Победителем забега на 10 км стал легкоатлет, призер и победитель международных марафонов и чемпионатов России Юрий Чечун. Для участия в одинцовском старте спортсмен приехал со супругой и девятилетней дочерью, которая стартовала в детских дистанциях.

«Это уже мое третье мероприятие с проектом „Суперлига Подмосковья“. Мы уже сильно сдружились. Как всегда, все великолепно. Хорошая организация, прекрасная трасса, болельщики. Мы всей семьей приехали, с супругой и дочкой. Начать подготовку для участия в забегах я рекомендую с ежедневных пробежек. Просто выйти в ближайший парк, сквер, пробежаться. И со временем, через недельку-две уже можно на лёгкие пробежки выходить. Я уверен, что после такой подготовки человек влюбится в спорт и в активный образ жизни», — поделился впечатлениями Юрий Чечун.

Самым возрастным участником серии забегов традиционно является 87-летний житель Одинцовского г. о. Юрий Николаевич Исаев. Спортсмен, несмотря на возраст, ежедневно занимается бегом и силовыми тренировками. В этом сезоне он принимал участие в каждом старте «Суперлиги Подмосковья». Он вышел на старт дистанции 5 км.

«В этом году я закрыл все старты. В Коломне я выиграл, а в остальных был вторым в своей возрастной группе. Бегом я заниматься начал еще в 1954 году. В то время я занимался боксом, ну и в то же время бегом и лыжами. Серьезно я начал заниматься с 16 лет. Сейчас мне исполнилось 87. Перерывов я не делал. Бегаю я каждый день с разной интенсивностью. В пятницу у меня разгрузочный день, так как в субботу и воскресенье все время соревнования. Особенно за последние 20 — 25 лет. Для того, чтобы дожить до 87 лет, надо бегать каждый день, не жаловаться на судьбу и не жалеть себя», — сказал после финиша Юрий Николаевич.

В рамках «Суперлиги Подмосковья» в течение всего сезона проходил корпоративный чемпионат, участниками которого стали команды предприятий, в том числе образовательной и научной отраслей. В каждом из пяти забегов серии коллективы ведомств боролись за лидерство. По итогам сезона команда АО «Мособлгаз» стала победителем корпоративного чемпионата, а сборная АО «Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники (ВНИИРТ)» удостоилась специального приза в номинации «Научный прогресс в движении».

С результатами финального старта сезона можно ознакомиться на странице спортивного события.

В рамках летнего сезона «Суперлиги Подмосковья» состоялись пять беговых событий: Коломенский полумарафон «Летопись Победы», забег «Волоколамский рубеж», полумарафон «Сергиевым путем» в Сергиевом Посаде и полумарафон «Большая Волга» в Дубне. Кросс-полумарафон «ОдинцовоRUN» стал финальным в этом году.

Забеги проекта «Суперлига Подмосковья» организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.