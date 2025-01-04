15 тысяч человек станут участниками «Лыжни России-2025» в Химках

На территории городского округа Химки проведут ежегодные всероссийские соревнования «Лыжня России-2025». Старт самой массовой лыжной гонки страны пройдёт 8 февраля на трассе Олимпийского учебно-спортивного центра «Планерная», сообщили в пресс-службе местной администрации.

Для участия в лыжном забеге будут доступны 15 тысяч слотов. Их количество увеличили из-за большого интереса к мероприятию. Регистрация начнётся 9 января, заявки будут приниматься через информационную систему «Госуслуги». Стать участником гонки может любой желающий в возрасте от 12 лет.

«Лыжня России» — одно из крупнейших зимних соревнований года. Турнир объединяет свыше полумиллиона профессионалов и любителей из более чем 70 регионов страны. Им предстоит преодолеть дистанцию в 10 километров.

Кроме того, лыжники могут принять участие в традиционном костюмированном забеге. Для победы в нём важен творческий подход. Участникам будет необходимо пройти дистанцию чуть более 1 километра в ярких нарядах. Формат костюма лыжники выбирают сами.

В этом году массовый старт пройдёт в 43-й раз в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.