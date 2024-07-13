140 яхтсменов участвуют в парусной регате им Георгия Шайдуко в Подмосковье

В стартах принимают участие 33 команды и 140 яхтсменов из 21 региона России, а также Белоруссии, Армении, Сербии, Германии и Кыргызстана. Среди спортсменов члены олимпийских сборных команд разных поколений, а также победители и призёры чемпионатов мира и Европы.

В рамках соревнований дебютировала команда «Роскомос», капитаном которой выступает космонавт, Герой России Анна Кикина.

Почетными гостями турнира стали заслуженные мастера спорта, призеры Олимпийских игр, многократные победители и призеры чемпионатов Мира, Европы, России и СССР Олег Хопёрский и Игорь Скалин.

В программе соревнований короткие гонки с пересадками с прямым судейством на воде. При благоприятных ветровых условиях зрители и гости регаты смогут увидеть более 20 стартов, в том числе среди совсем юных любителей парусных гонок.

В первый день соревнований было дано 6 стартов, и лидеры, сменяя друг друга, боролись с переменчивым ветром силой 4-8 узлов и старались держать стабильность.

Команда Bars Sailing Team Максима Батракова вырвалась на лидирующую позицию в рейтинге, обойдя ближайших соперников.

«По первому дню удалось всё реализовать, на этап выходили как с чистого листа. Первый день всегда такой, главное делать ставку на результат с первой же гонки. Мы выиграли первую гонку, а дальше просто держали концентрацию и были в тонусе. Получались неплохие старты, команда лёгкая, ветра немного, и плюс у нас есть опыт хождения по переменчивому московскому ветру. Полосами приходило усиление, были заходы по 60 градусов. Условия были тяжелые, но мы привыкшие!» — поделился Максим Батраков.

Отлично провёл день коллектив Виктора Серёжкина, выступающий под флагом Кабардино-Балкарии и закончивший день на второй позиции.

«Для нас день сложился хорошо, эмоции позитивные. Условия озерные, и здесь важно правильно стартовать. Это у нас сегодня получалось. Не самые первые уходили со старта, но получалось после поворота ловить свежий ветер и быть в лидерах. В последней гонке у нас была битва за самую крайнюю позицию у пина с Ахматом, мы там подловили их, и они получили красный флаг. В гонке пришли четвертыми. У нас сработанный экипаж, нервов не было. Будем стараться действовать также», — рассказал Виктор Сережкин.

Топ-3 дня замкнула команда ZID art Sailing Team Зорана Пауновича.

«Волнения на старте не было, выходили и гонялись спокойно. Главное, было стабильно и не было никаких казусов, которые могли помешать. День для нас хороший. Да, не самые лучшие результаты, но тем не менее достаточно хорошо. У нас на этом этапе новый тактик — Константин Беспутин. Это один из лучших тактиков в России. Достаточно хорошо мы сработались, и мне понравилось. С ним спокойно и без нервов. Всё прошло отлично! Ветра могло быть побольше, но то, что успели провести шесть гонок — это хорошо. Надеемся, что завтра будет около 10 гонок», — отметил Зоран Паунович.

Напомним, что первый этап турнир Tenzor International Cup также прошел в акватории Пестовского водохранилища с 30 мая по 2 июня и открыл не только летний парусный сезон, но и программу спортивных игр Петербургского международного экономического форума.

Регата имени Георгия Шайдуко проходит при поддержке федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.