11 медалей взяли спортсмены Подмосковья на соревнованиях по пулевой стрельбе

Команда Московской области завоевала 11 медалей на всероссийских соревнованиях Открытый Кубок страны по пулевой стрельбе. В копилке сборной два «золота», три «серебра» и шесть бронзовых наград, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Спортсмен Антон Аристархов (Химки) стал победителем в дисциплине «пистолет пневматический 10 м, соло», оставив позади соперников из Москвы и Республики Удмуртия. Также в паре с подмосковной спортсменкой Еленой Липа (Краснознаменск) он завоевал «золото» в дисциплине «пистолет пневматический 10 м, пара смешанная». В этой же категории бронзовыми призерами стал химкинский дуэт Егора Моисеева и Софьи Никулиной. Второе место заняли спортсмены из Санкт-Петербурга. Также бронзовые медали завоевали представители Республики Удмуртия.

В упражнении «винтовка пневматическая, соло» представительница Московской области Виолетта Бирюкова (Дмитровский округ) стала бронзовым призером. На первом и втором местах расположились спортсменки из Краснодарского края и Вологодской области соответственно.

В стрельбе из малокалиберного пистолета на 50 м среди мужчин Антон Аристархов стал серебряным призером. Победу одержал соперник из Иркутской области. Третьим стал спортсмен из Архангельской области.

В дисциплине «винтовка малокалиберная, 50 м, лежа» бронзовую медаль завоевал спортсмен Андрей Ананьев (Дмитровский округ). Первое и второе места заняли стрелки их Владимирской и Самарской областей.

Ольга Веретельникова из Краснознаменска стала бронзовым призером в упражнении «пистолет пневматический, 10 м». Первую и вторую ступени пьедестала заняли спортсменки из Москвы и Белгородской области.

В женских командных соревнованиях в дисциплине «пистолет пневматический 10 м» Елена Липа, Диана Данилова (Краснознаменск) и Софья Никулина заняли второе место. Победителями стали спортсмены из Новосибирской области, а замкнули тройку лидеров представители Костромской области.

В мужских командных соревнованиях в аналогичной дисциплине трио Антона Аристархова, Егора Моисеева и Сергея Труфанова (Наро-Фоминск) поднялось на вторую ступень пьедестала почета. Первыми стали стрелки из Республики Беларусь, а бронзовыми призерами спортсмены из Республики Удмуртия.

«Бронзу» в упражнении «винтовка пневматическая, 10 м, пара смешанная» завоевал подмосковный тандем Ольги Щербаковой (Химки) и Тимура Берлинского (Наро-Фоминск). Первыми и вторыми в этих соревнованиях стали дуэты из Владимирской области.

В стрельбе из пневматической винтовки на 10 метров команда Московской области, в составе которой выступали Владимир Щукин (Химки), Иван Колесник (Химки) и Тимур Берлинский, заняла третье место. Первыми стали спортсмены из Липецкой области, а на втором месте расположились московские стрелки.

Всероссийские соревнования «Открытый Кубок страны по пулевой стрельбе» проходили с 11 по 20 августа 2025 года в с. Игнатово (Московская область) в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.