10 тысяч спортсменов и зрителей объединил зимний фестиваль «Гонка Легкова-2026»

С 13 по 15 февраля при поддержке Департамента спорта города Москвы в мегаполисе в первый раз проходил зимний фестиваль лыжного спорта «Гонка Легкова-2026». Мероприятие шло на территории Олимпийского комплекса «Лужники», в нем поучаствовали более 10 тыс. участников и зрителей, сообщает пресс-служба «Гонки Легкова».

Амбассадорами фестиваля были известные спортсмены — Никита Нагорный, Илья Ковальчук, Вероника Степанова, Юлия Ступак, Александр и Наталья Терентьевы. Мероприятие также поддержали Илья Черноусов, Иван Черезов, Юрий Борзаковский и иные звезды спорта.

Они поучаствовали в стартах и фестивальной программе. Также поддержали участников и подчеркнули статус «Гонки Легкова-2026», как одного из наиболее крупных зимних мероприятий такого типа в мегаполисе.

Фестиваль шел три дня. Во время него были старты для профессионалов и любителей, гонки среди детей, шоу-форматы. Еще проходили масштабные культурная и развлекательная программы.

Длина лыжной трассы составила 3,3 километра. Она проходила вдоль Большой спортивной арены «Лужники».

Что было на мероприятии

Фестиваль начался с «Гонки Легкова. Скорость». Во время соревнования участники сражались за лучшее время на круге дистанцией 3,3 километра.

14 февраля прошли гонки на 10 километров. В них участвовали как профессионалы, так и любители.

Тогда же зрители наблюдали за шоу-гонкой в виде командного спринта «Гонка Легкова. Звезда». Еще проходила ретро-гонка «Это все еще я». В ней поучаствовали победители олимпиад разных годов, популярные спортсмены, звезды и не менее 70 активных участников «Московского долголетия».

Вечером в тот же день прошла эстафета для пар «Гонка Легкова. Любовь и лыжи». Вместо абсолютного зачета спортсмены соревновались друг с другом в рамках особых номинаций — за лучший образ, трогательную поддержку и историю пары.

Закончился лыжный фестиваль детскими стартами. 15 февраля не менее 900 юных лыжников поучаствовали в «Гонке Легкова. Дети». Они прошли дистанции 0,3, 1 и 3 километра.

Наиболее юной участницей мероприятия стала девочка Милана, которой всего четыре месяца. Она проходила трассу на руках у отца.

Создатель и идейный вдохновитель фестиваля — победитель Олимпийских игр в Сочи 2014 года, лыжник Александр Легков. Для него важен факт проведения мероприятия в Москве и его высокая посещаемость. В фестивале участвовали как дети, так и олимпийские чемпионы.

«Мы увидели, как в одном месте встречаются профессионалы и любители, семьи и друзья, и это создает особую атмосферу настоящего спортивного праздника. <…> Рад, что событие получилось по-настоящему значимым и подарило участникам новые эмоции и вдохновение двигаться дальше», — отметил Легков.

Список победителей и призеров «Гонки Легкова-2026»

В «Гонке Легкова. Скорость» среди мужчин первое место занял Николай Болотов с результатом 06:38. Вторым пришел Дмитрий Япаров (06:44.115), третьим Александр Легков (06:44.116).

В «Гонке Легкова. Скорость» среди женщин победила Татьяна Марцива (08:18). Второе место заняла Татьяна Максимова (08:21), третье — Ирина Виноградова (08:24).

В «Гонке Легкова. Профессионалы» среди мужчин выиграл Александр Терентьев (17:56.483). Второе место занял Сергей Волков (17:56.483), третье Александр Бакуров (17:57).

В «Гонке Легкова. Профессионалы» среди женщин победила Татьяна Сорина (19:47.077). Второй пришла Елизавета Пантрина (19:47.170), третьей Екатерина Никитина (19:47.303).

В «Гонке Легкова. Любители» по мужчинам выиграл Антон Суздалев (19:15.198). Второе место занял Иван Кочетков (19:15.249), третье Арсений Власов (19:15.673).

В «Гонке Легкова. Любители» среди женщин победила Мария Давыденкова (20:42.976). Второй пришла Марина Леонтьева (22:26.451), третьей Инна Кислова (22:27.620).

В «Гонке Легкова. Любовь и Лыжи» выиграла команда Сориных (09:06). Второе место заняли Кулешовы (09:14.902), третье Терентьевы (10:26.614).

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.