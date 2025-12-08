10 тыс спортсменов поучаствовали во Всероссийском турнире по единоборствам в Люберцах

Более 10 000 спортсменов из 32 городов России стали участниками всероссийского открытого турнира по единоборствам «Герои Отечества» в Люберцах. Связь между площадками соревнований в регионах была организована в формате телемоста, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В рамках турнира прошли соревнования по 15 видам единоборств: боксу, греко-римской и вольной борьбе, тхэквондо, рукопашному бою, армейскому рукопашному бою, кикбоксингу, всестиливому каратэ, киокусинкай, панкратиону, грепплингу, смешанным единоборствам, дзюдо и самбо. Участие в состязаниях приняли более 10000 спортсменов в возрасте от 8 до 21 года. Отметим, что в качестве зрителей и болельщиков по всей стране за поединками наблюдали более 25000 человек. На территории каждого из регионов-участников проходили соревнования по одной из дисциплин.

«С каждым годом география мероприятия расширяется. Если в 2023-м турнир прошел в 15 городах России, а в следующем году — уже в 25, то в нынешний раз в „Героях Отечества“ приняли участие 32 региона. Стоит уделить особое внимание Цхинвалу, так как он стал первой площадкой в истории турнира за пределами России», — сказал руководитель спортивно-патриотического клуба «Ярополк» Илья Шадриков.

В формате телемоста в турнире участвовали: Астраханская, Архангельская, Белгородская, Волгоградская, Воронежская, Ивановская, Курская, Курганская, Херсонская, Ростовская и Запорожская области, Приморский, Забайкальский, Хабаровский, Ставропольский и Краснодарский края, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Севастополь, Мордовия, Бурятия, Горный Алтай, Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия-Алания, Чувашская Республика, ХМАО и Крым. Кроме того, к спортсменам из России присоединились единоборцы из Южной Осетии.

На центральной площадке турнира во Дворце спорта «Триумф» в Люберцах прошли соревнования по рукопашному бою и армейскому рукопашному бою, в которых приняли участие порядка 300 спортсменов из городов Московской, Калужской и Владимирской областей. В Подмосковье турнир был посвящен почетному жителю области Сергею Пешкину, который специально приехал из зоны СВО на открытие.

В программе мероприятия в Люберцах также состоялись выступления и мастер-классы профессиональных спортсменов, общественных деятелей и ветеранов боевых действий, работали площадки довоенной подготовки, плетения маскировочных сетей, шахмат, армрестлинга, разборки и сборки автомата, выставка инженерно-саперного вооружения. Кроме того, зрители и участники турнира могли написать письмо российскому солдату, которое доставят в зону СВО вместе с посылками.

Уникальные соревнования по единоборствам «Герои Отечества» были посвящены участникам специальной военной операции и состоялись в канун Дня Героев Отечества. Турнир проходит в Московской области уже третий год подряд. В декабре 2024 года соревнования объединили 25 городов и 8000 спортсменов.

Мероприятие проводится спортивно-патриотическим клубом «Ярополк» при поддержке министерства спорта России и министерства физической культуры и спорта Московской области в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Всероссийский открытый турнир по единоборствам «Герои Отечества» прошел в Люберцах 7 декабря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.