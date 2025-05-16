Из Мытищ отправили гуманитарный груз в зону СВО

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая совместно с председателем Совета депутатов городского округа Мытищи Андреем Гореликовым, руководителем фонда «От сердца к сердцу» Юрием Гончаруком и исполнительным секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Анжеликой Бутенко осуществили передачу очередной партии гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Юлия Купецкая отметила, что наш земляк выполняет свой воинский долг в зоне СВО с 2022 года. Сейчас он находится в отпуске, на встречу пришел вместе со своим отцом.

В этот раз в зону СВО отправилась ценная и востребованная помощь: новый автомобиль «УАЗ-Патриот». Этот внедорожник, известный своей проходимостью и надежностью, станет незаменимым помощником для наших бойцов в условиях сложной местности.

Кроме автомобиля, «за ленточку» будут доставлены крайне важные системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), тепловизорные одеяла, шанцевые инструменты, радиостанция, генератор, газовые баллоны, набор инструментов и продукты питания.

Но помимо материальной поддержки особое внимание было уделено и моральной поддержке наших бойцов. В рамках этой гуманитарной помощи был передан сборник стихов, написанный Куликовым Е.П. специально для наших бойцов, участвующих в специальной военной операции.

«В ближайшее время боец вернется к своим сослуживцам и доставит гуманитарную помощь на передовую. Обсудили необходимую для семьи помощь. Со своей стороны готовы оказать содействие в решении любых возникающих вопросов», — сказала Юлия Купецкая.

Оказать посильную помощь может каждый. Напоминаем, что пункты сбора гуманитарной помощи в городском округе Мытищи продолжают свою работу по адресам:

ул. Юбилейная, д. 27, штаб фонда «От сердца к сердцу»;

ул. Силикатная, д. 12, МЦ «Импульс»;

ул. Мира, д. 2А, ДК «Яуза»;

ул. Мира, д. 37, м. о. партии «Единая Россия»;

ул. Летная, д. 17, ЛД «Арена Мытищи»;

ул. Мира, д. 9, Штаб волонтеров.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.