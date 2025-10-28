Зря атаковали водохранилище: 4 тыс бойцов ВСУ оказались под угрозой затопления

ВСУ оказались под угрозой затопления после атак на Белгородское водохранилище

В результате атак на Белгородское водохранилище украинские солдаты сами загнали себя в ловушку: около 4 тыс. военных находятся под угрозой затопления, сообщает Mash .

Предварительно, вода может дойти до Волчанска, откуда и запускали БПЛА для ударов по плотине. Если это произойдет, то все оборонные линии 57-й и 58-й бригад ВСУ попросту будут смыты.

В таком случае удержать город украинские подразделения не смогут. Препятствия для продвижения ВС РФ под Харьковом отсутствуют.

В данный момент ситуация находится под контролем — за водохранилищем следят российские силы. При этом противник в 4-й раз хотел ударить по дамбе дронами, но ничего не вышло.

Подтопленная в результате действий противника территория — в «серой» зоне, все мирные жители оттуда эвакуированы.

В Белгородской области были отселены 156 жителей, 13 из них уже вновь дома. К жилью вода не подошла. Все дома круглосуточно охраняются силовиками.

О серьезной угрозе затопления можно будет говорить только в случае, если плотина будет разрушена. Выход реки Донец за берега не превысит по времени 2 недель.

