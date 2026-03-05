Журавлев заявил о применении ИИ в армии РФ на Украине

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев сообщил, что российская армия применяет технологии искусственного интеллекта в военной операции на Украине, особенно в беспилотных системах, сообщает Газета.ru .

«Конечно, искусственный интеллект используется российской армией, как минимум для того, чтобы быстро и качественно оценивать фронтовую обстановку. Наиболее активно ИИ внедряют в беспилотные системы, так дрон «Бабай», к примеру, оснащен системой «Стрела», которая и наводит и взрывает его самостоятельно, оценивая цели. По данным Минобороны, до 80% огневых задач российской армии выполняется сейчас с помощью беспилотных систем, а число БПЛА с элементами ИИ будет кратно увеличено в ближайшее время. Подчеркивается, что гонка военных технологий в этой сфере является критически важной для успеха, при этом окончательное решение у нас всегда остается за человеком», — отметил он.

По словам депутата, военные также используют «умные» прицелы с тепловизионным мониторингом и элементами ИИ. Такие системы автоматически захватывают цель, рассчитывают дистанцию и производят выстрел в оптимальный момент.

Ранее Bloomberg сообщал, что военные США применяли ИИ и платформу Maven Smart System для анализа разведданных в операции против Ирана. По данным издания, за неделю было поражено около 2 тыс. целей.

