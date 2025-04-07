Жительница Шатуры планирует участвовать в образовательной программе «Время героев»

Многодетная мама, врач-терапевт, функциональный диагност Шатурской больницы Оксана Камскова спасает жизни бойцов в зоне СВО и планирует участвовать в образовательной программе «Время героев». Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального округа Шатура.

Оксана Камскова семь месяцев назад ушла в зону спецоперации спасать жизни бойцов, где работает под позывным Мещера. Теперь она санитар-инструктор минометной батареи добровольческого отряда МО РФ «БАРС-33».

«Я два года занималась гуманитаркой. Но мне хотелось быть там и оказывать помощь как врач, то есть согласно своей профессии», — рассказала Оксана.

В своем коротком отпуске Оксана нашла время, чтобы встретиться с главой округа Николаем Прилуцким и посетить местное отделение Ассоциации ветеранов СВО.

«Оксана еще пять месяцев будет оказывать медицинскую помощь нашим бойцам в зоне спецоперации. В это время мы готовы оказать всестороннюю поддержку ее семье, в том числе в оформлении льгот, устройстве детей в детский лагерь, их образовании или лечении», — рассказал председатель местного отделения Ассоциации Василий Карпов.

Также Оксана прошла регистрацию для участия в образовательной программе «Время героев». Она направлена на подготовку управленческих кадров из числа участников и ветеранов СВО. Пройдя обучение, они смогут работать на должностях в органах муниципальной и государственной власти, а также в госкорпорациях. Напомним, Ассоциация оказывает социальную и медицинскую помощь ветеранам СВО и их семьям, поддерживает в процессах реабилитации, переобучении и трудоустройстве.

В настоящее время в Шатуре в ряды организации вступило почти 30 человек. Телефон шатурского отделения +7 917 510-02-29.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.