Жители Саратова и Энгельса сообщили о мощных взрывах и работе ПВО
ПВО сбила несколько беспилотников над Саратовом и Энгельсом
В Саратове и Энгельсе прогремела серия мощных взрывов. По данным SHOT, над городами активно работает система противовоздушной обороны.
По словам местных жителей, около 23:50 прозвучали первые взрывы, всего их было слышно около десяти.
По предварительной информации, уничтожены несколько украинских беспилотных летательных аппаратов.
Ранее в аэропортах Саратова и Пензы были введены временные ограничения на прием и отправку рейсов.
