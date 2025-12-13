Жители Саратова и Энгельса сообщили о мощных взрывах и работе ПВО

ПВО сбила несколько беспилотников над Саратовом и Энгельсом

В Саратове и Энгельсе прогремела серия мощных взрывов. По данным SHOT , над городами активно работает система противовоздушной обороны.

По словам местных жителей, около 23:50 прозвучали первые взрывы, всего их было слышно около десяти.

По предварительной информации, уничтожены несколько украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в аэропортах Саратова и Пензы были введены временные ограничения на прием и отправку рейсов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.