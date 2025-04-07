сегодня в 10:00

Жители Подольска отпрвили участникам СВО более 400 коробок с продуктами к Пасхе

Жители микрорайона Климовск Подольска с прихожанами церкви Троицы Живоначальной отправили участникам СВО на передовую порядка трех тонн гуманитарной помощи, в том числе свыше 400 коробок с продуктами. В них вложили 450 освященных куличей от кондитерской фабрики «Коломенское» и ООО «Контэк», сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

Активисты собрали теплые вещи, маскировочные сети, медицинские препараты, моторное масло для дизельных двигателей. Также вложили письма учеников гимназии имени Подольских курсантов.

«Очень хочется порадовать наших ребят. Поддержать не только теплыми словами писем наших гимназистов, но и нашим вниманием», — рассказала прихожанка церкви Троицы Живоначальной Галина Никитина.

Скоро гуманитарный груз доставят для бойцов СВО в ЛНР и тех, кто находится на Курском направлении.

В текущем году православные христиане будут отмечать Светлое Христово Воскресение 20 апреля. На этот раз христианская Пасха будет совпадать с католической.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.