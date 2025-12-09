Жители Можайского округа собрали гуманитарную помощь для военных СВО

В Можайском округе прошла акция по сбору гуманитарной помощи для бойцов воинской части, находящейся вблизи зоны СВО. Организатором выступила Можайская территориальная организация профсоюза работников культуры, к которой присоединились и другие жители муниципалитета.

В посылки положили консервы, домашние соленья, сладости, свежие апельсины, вязаные носки и теплую одежду. Особое внимание уделили праздничной поддержке: школьники подготовили поздравительные открытки и письма с теплыми пожеланиями для военнослужащих.

«Новый год — волшебное время, жители округа с удовольствием откликнулись на инициативу и таким образом устроили праздник героям, защищающим наше Отечество», — отметила председатель профсоюза Надежда Повалишина.

Собранная помощь будет адресно доставлена в одну из воинских частей в ближайшее время, чтобы поддержать бойцов в прифронтовых условиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.