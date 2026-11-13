Жители Лобни отправили 3,5 тонны гуманитарной помощи участникам СВО

Глава Лобни Анна Кротова 12 ноября сообщила в соцсетях об отправке 3,5 тонны гуманитарной помощи в зону специальной военной операции, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Центр поддержки участников СВО и их семей в Лобне формирует грузы по заявкам бойцов. В сборе участвуют сотрудники администрации и предприятий, депутаты, школьники, волонтеры и жители города.

«Каждая вещь доходит до адресата. Когда ребята приезжают в отпуск, они всегда отмечают, насколько сильна поддержка с родной земли», — отметила глава муниципалитета Анна Кротова.

В центре поблагодарили Анну Кротову за организацию сборов и предоставленный для отправки груза автомобиль. Сотрудники также отметили неравнодушие жителей.

«Ваша поддержка — это огромная опора для всех нас. Без вас эта задача была бы не по силам», — подчеркнули в центре.

Муниципальный центр поддержки участников СВО и их семей работает по адресу: улица Ленина, 19к.1.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.