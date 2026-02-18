Жители Химок собрали гуманитарную помощь для участников спецоперации

сегодня в 16:00

17 февраля в клубе «Активное долголетие» в Химках прошла акция по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В акции «Тепло для героя» приняли участие представители общественных организаций и жители Химок. Участники собрали продукты длительного хранения, теплую одежду и бытовые принадлежности для военных.

Особый вклад внесли участницы программы «Активное долголетие», которые передали бойцам связанные вручную теплые вещи. К каждой посылке жители приложили письма с пожеланиями здоровья, стойкости и скорейшего возвращения домой.

Депутат Инна Монастырская отметила, что в каждую посылку вложили не только необходимые вещи, но и частичку души, чтобы поддержать бойцов на передовой. Собранная гуманитарная помощь будет доставлена адресатам к 23 Февраля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.