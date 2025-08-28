Зеленский обратился к Венгрии и Китаю после ночных ударов ВС РФ

сегодня в 12:14

Зеленский о ночных ударах ВС РФ: ожидаем реакции Китая и Венгрии

После ночной атаки ВС РФ глава Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение в Telegram, адресованное лидерам Венгрии и Китая, сообщает RT .

«Мы ожидаем реакции Китая на происходящее… Мы ожидаем реакцию Венгрии», — написал он.

Зеленский также заявил о необходимости немедленного введения «жестких санкций» против России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что удары наносятся лишь по военным и околовоенным объектам.