Зеленский обратился к Венгрии и Китаю после ночных ударов ВС РФ
Зеленский о ночных ударах ВС РФ: ожидаем реакции Китая и Венгрии
После ночной атаки ВС РФ глава Украины Владимир Зеленский опубликовал обращение в Telegram, адресованное лидерам Венгрии и Китая, сообщает RT.
«Мы ожидаем реакции Китая на происходящее… Мы ожидаем реакцию Венгрии», — написал он.
Зеленский также заявил о необходимости немедленного введения «жестких санкций» против России.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что удары наносятся лишь по военным и околовоенным объектам.