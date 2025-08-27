сегодня в 14:15

Песков: ВС РФ наносят удары только по военным и околовоенным объектам

Российская армия целенаправленно атакует только военные и связанные с ними объекты на Украине в рамках проведения специальной военной операции. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на комментарии президента Белоруссии Александра Лукашенко о потенциальном использовании ракетного комплекса «Орешник» против правительственных зданий в Киеве, пишет ТАСС .

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что российский президент Владимир Путин придерживается взвешенного и ответственного подхода в военных вопросах. Песков отметил, что решения российского лидера всегда отличаются продуманностью и ответственностью.

«Президент Путин всегда занимает очень решительную, продуманную и ответственную позицию. Наши вооруженные силы — они наносят удары по военным и околовоенным целям», — заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что взгляды главы государства останутся неизменными в будущем. По его словам, президентская позиция продолжит действовать в дальнейшем без каких-либо корректировок.