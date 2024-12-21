Захарова: Киев вымещает бессильную злобу на жителях РФ за военные поражения

В субботу около 08:00 ВСУ совершили массированную атаку дронами самолетного типа «Лютый» на Казань. В результате ЧП повреждения получили 37-этажный ЖК «Лазурные небеса», 23-этажный ЖК «Манхэттен» и пятиэтажка на улице Клары Цеткин. По данным властей региона, погибших и пострадавших в результате ЧП нет. Жители Казани укрылись от ударов на станциях метрополитена.

«Неонацистский киевский режим совершил новый акт терроризма, подвергнув жилые кварталы и объекты исключительно гражданской инфраструктуры Казани циничной атаке с помощью дронов», — сказала Захарова.

По ее слова, было выяснено, что среди целей ВСУ было промышленное предприятие, которое не пострадало в результате атаки.

Также, по мнению дипломата, удар по Казани является местью за успешный саммит БРИКС и попыткой запугать россиян. При этом все украинские СМИ и Telegram-каналы с разместили у себя кадры из Казани, сопровождая скабрезными комментариями.

Она подчеркнула, что в РФ возмущены демонстративным молчанием западных стран и иностранных СМИ, которые моментально реагируют на любой экстремизм и теракты на планете, но в случае с Россией делают вид, что ничего не происходит.