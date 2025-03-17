Задержанным за распитие на улице москвичам предлагают поехать в зону СВО

Жителям Москвы, которых задержали за распитие на улице алкоголя, предлагают подписать контракт с Минобороны России и отправиться служить в зону спецоперации. Об этом « Осторожно, новости » рассказал молодой человек Тимур, который попал в такую ситуацию.

Он распивал алкогольные напитки на улице и был остановлен полицейскими. Молодого человека привезли в отдел полиции и обвинили по статье 20.20 КоАП РФ («Распитие алкогольной продукции в запрещенных местах»). Вместе с ним задержали за это же нарушение других людей.

Полицейские дали Тимуру подписать «анкету» о том, что он получил разъяснения о мерах социальной и государственной поддержки в случае подписания контракта с Минобороны РФ и отправки в зону спецоперации. В конце документа нужно было написать, готов или не готов подписать документ.

Тимур с предложением не согласился. Затем молодого человека отпустили из участка.

Один из юристов, который специализируется на проблемах мобилизованных, сказал, что подобная практика в Москве встречается весьма часто. Сотрудники правоохранительных органов получают премии в случае подписания кем-либо контракта.