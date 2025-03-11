ВСУ впервые применили БПЛА UJ-31 Злива для атаки Москвы и области

Украинские силы впервые попытались атаковать Москву и Подмосковье дроном UJ-31 Злива. Целью этого беспилотника была нефтебаза «Ока-центр» в подмосковном Серпухове, сообщает SHOT .

Украинский дрон этого типа оснащен боевой гранатой от РПГ-7. ВСУ модернизировали БПЛА, чтобы он мог летать на дальние расстояния. UJ-31 Злива может преодолевать до 1 тыс. км.

Профиль захода на цель в БПЛА — в диапазоне высот от 2 м до 2000 м. Его можно запрограммировать заранее.

Во вторник во время атаки на Московский регион вместе с UJ-31 Злива украинские силы применили и UJ-22 Airborne, дроны летели в связке. UJ-31 Злива хотел атаковать нефтебазу «Ока-центр». Его сбили, обломки упали на территорию предприятия. Саперы обезвредили взрывное устройство.

В результате массированной атаки на Московский регион погибли три человека. Все погибшие — сотрудники компании «Мираторг».

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что семьям погибших полагаются выплаты.

«Сейчас самое главное — оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям. Принял решение о выплате семьям погибших мужчин по 1 млн рублей. Раненые также получат поддержку», — сказал Воробьев.