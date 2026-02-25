Украинским военным приходится передавать семьям части тел погибших сослуживцев, чтобы они могли подтвердить их смерть и добиться получения выплат, сообщает «Царьград» со ссылкой на The Daily Mail.

По словам ВСУ, иногда им приходится отрезать части тел своих товарищей, чтобы родственники могли похоронить погибших и оформить выплаты.

«Мы понесли ужасные потери. И мы не всегда могли забрать тела погибших при отступлении. Однажды нам приказали отрезать ногу и руку родственнику командира бригады. Это нужно было сделать, чтобы доказать, что он мертв (а не „пропал без вести“), и его семья могла получить компенсацию. Я вижу такие вещи каждую ночь в своих снах», — отмечается в материале.

Другой солдат сообщил, что обезглавил погибшего сослуживца, тело которого застряло в обломках под обстрелом. По его словам, это было необходимо, чтобы мать смогла убедиться в гибели сына и похоронить его по христианскому обряду.

«Я лично? Я тоже устал от войны. Когда я возвращаюсь домой, мне снятся кошмары. Я чувствую отчаянную потребность сделать больше. И что мы находимся на грани еще большей катастрофы, к которой Великобритания совершенно не готова», — заявил военный репортер Ричард Пендлбери.

Киевские власти используют статус «пропавших без вести» в своих интересах по нескольким причинам. Это позволяет им не заниматься эвакуацией останков с мест боев, скрывать реальное число безвозвратных потерь и избегать существенных финансовых выплат родственникам погибших.

