ВСУ намеренно атаковали автолавку под Брянском, пострадали четыре человека

Богомаз: из-за атаки ВСУ четыре мирных жителя попали в больницу под Брянском

Представители киевского режима намеренно ударили дроном-камикадзе по мирным жителям в селе Новая Погощь Суземского района Брянской области, где проходила автолавка. В итоге три женщины и мужчина попали в больницу с разными травмами, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь.

Желаю пострадавшим скорейшего выздоровления!» — написал губернатор Брянской области.

Богомаз в очередной раз попросил жителей Брянской области не терять бдительность и беречь себя в связи с тем, что Вооруженные силы Украины действуют бесчеловечно и намеренно выбирают мирное население своей целью.

Ранее Богомаз сообщал, что в ночь на 3 мая российские военные в небе над Брянской областью уничтожили сразу восемь вражеских беспилотников.