ВСУ начали применять дроны «Марсианин» для ударов по Горловке
Фото - © РИА Новости
Украинские силы начали бить по Горловке ДНР дронами «Марсианин». Их опасность заключается в высокой скорости, заявил мэр города Иван Приходько, сообщает ТАСС.
Такие БПЛА могут двигаться со скоростью до 300 км/ч. Управляются они при помощи искусственного интеллекта.
«Его не видят РЭБ, и не реагируют дрондетекторы», — сказал мэр.
Он подытожил, что ситуация в городе за последние несколько суток резко обострилась.
Ранее ВСУ атаковали школу в Горловке. В результате взрыва повреждены пришкольная территория и несколько оконных проемов здания.
