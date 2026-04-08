сегодня в 13:44

ВСУ начали применять дроны «Марсианин» для ударов по Горловке

Украинские силы начали бить по Горловке ДНР дронами «Марсианин». Их опасность заключается в высокой скорости, заявил мэр города Иван Приходько, сообщает ТАСС .

Такие БПЛА могут двигаться со скоростью до 300 км/ч. Управляются они при помощи искусственного интеллекта.

«Его не видят РЭБ, и не реагируют дрондетекторы», — сказал мэр.

Он подытожил, что ситуация в городе за последние несколько суток резко обострилась.

Ранее ВСУ атаковали школу в Горловке. В результате взрыва повреждены пришкольная территория и несколько оконных проемов здания.

