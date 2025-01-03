ВСУ атаковали дронами Воронеж

сегодня в 12:39

Жители Воронежа в соцсети сообщили, что слышали взрывы в черте города, оказалось, что силы ПВО работали по украинским дронам, пишет SHOT .

Вооруженные силы Украины атаковали Воронеж дронами. Из-за этого в регионе вводили воздушную опасность.

«Отбой опасности атаки БПЛА в регионе», — написал губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале в 12:25 по московскому времени.

Информации о пострадавших, а также о разрушениях в результате ликвидации украинских дронов на момент публикации новости не поступало.