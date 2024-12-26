ВСУ атаковали дронами Белгородскую область, ранен боец самообороны

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Гладков: ВСУ беспилотниками атаковали две машины, один мужчина травмирован

В Белгородской области снова зафиксирована атака ВСУ с применением дронов. Противник ударил по двум движущимся автомобилям, в результате пострадал боец самообороны, об этом в Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Бойца самообороны с открытой раной ноги бригада скорой доставляет в городскую больницу № 2 г. Белгорода. Вся необходимая помощь оказывается», — сообщил глава Белгородской области.

Уточняется, что от удара дрона транспортное средство получило серьезные повреждения кузова, кабины, крыши и остекления.

Во время второй атаки, которая случилась в селе Муром Шебекинского района, нанесен только материальный ущерб — пострадал автомобиль. Водитель успел выпрыгнуть из машины, это спасло ему и жизнь, и здоровье.

Ранее сообщалось, что киевский режим в течение суток совершил десятки попыток атаковать Белгородскую область. Часть из 23 дронов удалось сбить.