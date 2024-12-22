Украинские войска десятки раз атаковали Белгородскую область за сутки

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Гладков: ВСУ нанесли 23 удара снарядами и БПЛА по Белгородской области за сутки

Украинские войска атаковали Белгородскую область 23 раза за сутки. Часть снарядов и беспилотников противника были сбиты, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По населенным пунктам в Белгородском районе области были нанесены удары четырьмя боеприпасами и запущены шесть беспилотников. Четверо из них уничтожили средства противовоздушной обороны. Обошлось без последствий.

Украинские боевики нанесли удары тремя снарядами и стольким же количеством беспилотников по хутору Нижние Мельницы. Никто не пострадал. Повреждений не было.

Солдаты ВСУ атаковали Грайворонский муниципальный округ четырьмя боеприпасами и двумя беспилотниками. Один дрон перехватила система противовоздушной обороны.

Шебекино атаковали одним боеприпасом. Никто не пострадал. Разрушений не было.

Ранее Минобороны сообщало, что российские войска сбили 42 дрона ВСУ над Россией за ночь.