На Купянском направлении российские войска обнаружили укрытие штурмовой группы Вооруженных сил Украины (ВСУ), определив их местоположение по отпечаткам на снежном покрове. В ходе боестолкновения было уничтожено порядка 20 украинских солдат, сообщает SHOT .

Предполагается, что украинские военнослужащие намеревались осуществить смену личного состава и совершить нападение на рубежи, удерживаемые российскими бойцами, в окрестностях села Подолы. С этой целью они разместились в лесополосе, откуда планировали начать наступление. Российские военные своевременно засекли следы на снегу, выданные передвижением украинских военнослужащих.

В результате по позициям ВСУ был нанесен удар из минометов и с использованием беспилотных летательных аппаратов. Ликвидировано до двадцати человек.

За минувшие сутки на Купянском направлении Вооруженные Силы РФ успешно отразили четыре попытки контратак. Украина начала использовать РСЗО HIMARS для обстрела центральной части Купянска-Узлового.

